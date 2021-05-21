Вранці п'ятниці, 21 травня, в Печерському районі Києва невідомі стріляли з рушниці у бік військової частині Національної гвардії України на вулиці Євгена Коновальця. Нацгвардійці звернулися до поліції, порушника знайшли.

Про це повідомляють #Букви.

На ролику, який поширили в мережі, можна побачити, як хлопець робить постріли з дрібнокаліберної рушниці, операторка ролика (користувачка Instagram під іменем 15davydova) відповідає на це сміхом.

Події, ймовірно, відбуваються на балконі однієї з квартир житлового комплексу “Аристократ”, що розташований поблизу військової частини.

Наразі профіль операторки закритий, відповідно, Instagram-сторіз 15davydova не доступні для перегляду.

У військовій частині №2260, яка й потрапила під обстріл, #Буквам повідомили, що такий інцидент стався вперше, постраждалих внаслідок нього не було. Нацгвардійці звернулися до Печерського управління поліції.

Пресслужба поліції Києва сповістила, що порушника знайшли, а зброя була пневматичною.

“Як з’ясувалося, компанія молодих людей відпочивала в квартирі та під час цього один із молодиків здійснив постріл із пневматичної зброї з вікна у бік військової частини. В такий спосіб хлопець вирішив похизуватися перед дівчатами. Правопорушником виявився 21-річний місцевий мешканець. У квартирі правоохоронці провели невідкладний обшук, під час якого виявили пневматичну зброю, з якої був здійснений постріл”, — інформує пресслужба.

Наразі, усіх учасників події доставлено до Печерського управління поліції для з’ясування всіх обставин. Тривають слідчі дії.