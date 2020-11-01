В Киеве за прошедшие сутки обнаружили еще 689 больных коронавирус. Умерли 12 человек. Всего коронавирус унес жизни 778 киевлян.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Всего в Киеве уже 38 238 случаев заболевания COVID-19.

Заболели:

353 женщины в возрасте от 18 до 84 лет

287 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет

20 девочек от 1 месяца до 16 лет и 29 мальчиков от 3 месяцев до 17 лет.

Заболели также 25 медиков.

В больницы были госпитализированы 59 пациентов. Другие – на самоизоляции.

Выздоровели за минувшие сутки 50 человек; всего – 12912 жители Киева.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе – 122, в Соломенском – 117. Но 88 случаев в Голосеевском районе.