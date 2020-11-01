Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Всего в Киеве уже 38 238 случаев заболевания COVID-19.
Заболели:
- 353 женщины в возрасте от 18 до 84 лет
- 287 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет
- 20 девочек от 1 месяца до 16 лет и 29 мальчиков от 3 месяцев до 17 лет.
- Заболели также 25 медиков.
В больницы были госпитализированы 59 пациентов. Другие – на самоизоляции.
Выздоровели за минувшие сутки 50 человек; всего – 12912 жители Киева.
Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе – 122, в Соломенском – 117. Но 88 случаев в Голосеевском районе.
- В Киеве за 30 октября подтвердили 781 новый случай коронавируса COVID-19. Умерли 23 человека.