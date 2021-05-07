Про це повідомили у Департаменті внутрішньої безпеки Національної поліції України.
Пограбований чоловік, за його словами, залишився без сумки, коли вночі катався на самокаті. Киянин втратив керування і впав, а поліціянти підійшли до нього і забрали сумку. Один з поліціянтів підтвердив слова постраждалого.
“Поліцейські, які були поруч, зупинилися і підійшли до нього. При цьому один зі співробітників забрав його сумку. У результаті проведення першочергових оперативно-розшукових заходів працівники внутрішньої безпеки НПУ встановили поліцейських, які перебували у складі наряду, та затримали їх. Ними виявилися співробітники Управління поліції охорони у місті Києві. Старший наряду зізнався, що забрав сумку заявника, а потім поділився частиною викрадених грошей із колегами”, — проінформували в департаменті.
Внутрішня безпека НПУ інформує про затримання усіх співробітників патруля і підготовку до їхнього звільнення зі служби.
За фактом злочину відкрито провадження за ч. 3 ст. 186 ККУ (грабіж). Санкціями цієї статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років. Підозру за цією статтею готують одному з поліціянтів, діям інших дадуть остаточну правову кваліфікацію.
- Раніше 5 лютого поліціянти відвезли 28-річного чоловіка з гаражного кооперативу, де він перебував, до відділу поліції. Там з метою одержання зізнання у вчиненні злочинів поліціянти почали бити громадянина зламавши об нього залізний стілець. Використовували й інші підручні засоби, як шланг.
- Також у ніч з 23 на 24 травня 2020 року у Кагарлику, що на Київщині, поліціянти вчинили злочин проти жінки, яку викликали до відділку свідком. Вони надягали на неї протигаз, застосовували наручники, а також стріляли в неї над головою з табельної зброї. Після цього жінка була зґвалтована.
- Розслідування цієї справи (ймовірно, на тлі резонансу довкола неї) було завершено доволі швидко: вже в листопаді правоохоронці готувалися передавати цю справу до суду.
- Цей кричущий (однак не вийнятковий випадок) посприяв роздмухуванню дискусії щодо необхідності відсторонення від посади міністра-рекордсмена Арсена Авакова. У містах України відбулися численні акції протесту, проте Аваков залишився на посаді.