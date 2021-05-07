Про це повідомили у Департаменті внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Пограбований чоловік, за його словами, залишився без сумки, коли вночі катався на самокаті. Киянин втратив керування і впав, а поліціянти підійшли до нього і забрали сумку. Один з поліціянтів підтвердив слова постраждалого.

“Поліцейські, які були поруч, зупинилися і підійшли до нього. При цьому один зі співробітників забрав його сумку. У результаті проведення першочергових оперативно-розшукових заходів працівники внутрішньої безпеки НПУ встановили поліцейських, які перебували у складі наряду, та затримали їх. Ними виявилися співробітники Управління поліції охорони у місті Києві. Старший наряду зізнався, що забрав сумку заявника, а потім поділився частиною викрадених грошей із колегами”, — проінформували в департаменті.

Внутрішня безпека НПУ інформує про затримання усіх співробітників патруля і підготовку до їхнього звільнення зі служби.

За фактом злочину відкрито провадження за ч. 3 ст. 186 ККУ (грабіж). Санкціями цієї статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років. Підозру за цією статтею готують одному з поліціянтів, діям інших дадуть остаточну правову кваліфікацію.