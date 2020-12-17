За прошедшие сутки, 16 декабря, в Киеве коронавирус COVID-19 обнаружили в 1512 человек.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Так, заболели:

866 женщин в возрасте от 18 до 93 лет;

560 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет;

36 девочек от 8 месяцев до 17 лет и 50 мальчиков от 11 месяцев до 17 лет.

Так, заболели, в частности, и 53 медика.

В больницы столицы госпитализировали 106 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 876 человек. Всего коронавирус преодолели 30 773 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе – 263, в Днепровском – 253. Но в Дарницком районе – 195 случаев.

В целом подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Киеве уже 96 672.