Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Так, заболели:
- 866 женщин в возрасте от 18 до 93 лет;
- 560 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет;
- 36 девочек от 8 месяцев до 17 лет и 50 мальчиков от 11 месяцев до 17 лет.
Так, заболели, в частности, и 53 медика.
В больницы столицы госпитализировали 106 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 876 человек. Всего коронавирус преодолели 30 773 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе – 263, в Днепровском – 253. Но в Дарницком районе – 195 случаев.
В целом подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Киеве уже 96 672.
- За сутки 15 декабря в Украине зафиксировано 10 622 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, среди которых заболели 501 ребенок и 579 медработников.