В ночь на 21 декабря, в день зимнего солнцестояния, Юпитер и Сатурн станут ближе друг к другу, чем они были со времен Средневековья.

Об этом пишет CNN.

“Сближения между этими двумя планетами довольно редки, они происходят примерно раз в 20 лет, но именно это соединение исключительно редко из-за того, насколько близко планеты будут располагаться друг к другу. Вам придется вернуться к самому рассвету 4 марта 1226 года, чтобы увидеть более близкое расстояние между этими объектами”, – отметил астроном Университета Райс, профессор физики и астрономия Патрик Хартиган.

С лета Юпитер и Сатурн начали сближаться. И сейчас они видны в нашем ночном небе. Но с 16 по 25 декабря они станут еще виднее. Чтоб их увидеть, нужно смотреть на западную часть неба в течение примерно часа после захода солнца.

“Вечером самого близкого сближения 21 декабря они будут выглядеть как двойная планета, разделенная лишь 1/5 диаметра полной Луны”, – добавил Хартиган.

При этом, хотя эти две планеты могут казаться близкими, они все еще находятся на расстоянии сотен миллионов миль друг от друга.