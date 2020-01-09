В Светловодском районе Кировоградской области неизвестный расстрелял двух человек.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Сообщается, что сообщение об инциденте поступило еще вечером 8 января. Местная жительница сообщила, что неизвестный расстрелял ее родственников – мужчину и женщину в возрасте 36 и 40 лет.

“Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению особо тяжкого преступления.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины “Умышленное убийство”, – говорится в сообщении.