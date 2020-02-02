Об этом сообщает агентство AFP.
По мере того, как число смертей от нового коронавируса продолжает расти, жители страны заполонили аптеки в поисках “Shuanghuanglian”.
Ажиотаж произошел после того, как влиятельное государственное СМИ “Синьхуа” сообщило в пятницу, что уважаемая Китайская академия наук обнаружила, что смесь лекарственных трав “может ингибировать” вирус.
Местные СМИ публиккуют видеоролики, на которых люди в масках еще ночью выстраиваються возле аптек, чтобы купить желаемое лекарство.
Но в субботу в государственных СМИ прозвучало и предостережение: телекомпания CCTV опубликовала интервью с одним из исследователей, который борется со вспышкой коронавируса Чжаном Боли – он предупредил о возможных побочных действиях лекарства.
Эксперты советуют не принимать традиционные средства без консультации с врачами.
Кроме того, данное лекарство все еще продолжают исследовать в ведущем государственном аналитическом центре, где также изучают воздействие японского василька, для облегчения симптомов.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.
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