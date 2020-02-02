Утверждение китайских ученых о том, что жидкость, изготовленная из жимолости и ряда цветущих растений, может помочь в борьбе со смертельным коронавирусом, вызвало бешеный ажиотаж, но при этом вызвало сомнения.

Об этом сообщает агентство AFP.

По мере того, как число смертей от нового коронавируса продолжает расти, жители страны заполонили аптеки в поисках “Shuanghuanglian”.

Ажиотаж произошел после того, как влиятельное государственное СМИ “Синьхуа” сообщило в пятницу, что уважаемая Китайская академия наук обнаружила, что смесь лекарственных трав “может ингибировать” вирус.

Местные СМИ публиккуют видеоролики, на которых люди в масках еще ночью выстраиваються возле аптек, чтобы купить желаемое лекарство.

Но в субботу в государственных СМИ прозвучало и предостережение: телекомпания CCTV опубликовала интервью с одним из исследователей, который борется со вспышкой коронавируса Чжаном Боли – он предупредил о возможных побочных действиях лекарства.

Эксперты советуют не принимать традиционные средства без консультации с врачами.

Кроме того, данное лекарство все еще продолжают исследовать в ведущем государственном аналитическом центре, где также изучают воздействие японского василька, для облегчения симптомов.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

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