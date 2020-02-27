Об этом сообщает агентство Reuters.
В городе Цяньцзян с населением около 1 млн человек, расположенном в 150 километрах от Ухани, на сегодня зафиксировано 197 случае коронавируса. Рабочая группа Цяньцзяна, занимающаяся эпидемией, предложила местным жителям 10 тысяч юаней (порядка 1427 долларов) за предоставление медикам информации о том, что они обнаружили у себя симптомы коронавируса. Деньги будут передаваться в случае, если диагноз будет подтвержден.
Те, кто не исключается, что болен, сразу дадут по 142 доллара, а тем, кого медики посчитают “человеком с подозрением на коронавирус” — вдвое больше.
Другие районы провинции Хубей, в том числе Ухань и соседний Хуангуан, также предлагают денежные вознаграждения для людей, добровольно приходящих на медицинские осмотры. Однако награждение составляет всего 500 юаней (71 долларов).
- За прошедшие сутки на территории Китая сообщили о 433 новых случаях заражения коронавирусом. Общее количество случаев заражения во всем мире достигло 82 тысяч 164 случаев.
- Во Всемирной организации по охране здоровья допускают, что атипичный китайский коронавирус может вырасти в пандемию.
- Ни у одного из 89 эвакуированных из Китая граждан, которые находятся на обсервации в поселке Новые Санжары, не выявлен коронавирус COVID-2019.