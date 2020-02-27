В Китае хотят платить жителям до 1400 долларов, если они будут заранее сообщать врачам о выявлении симптомов коронавируса.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В городе Цяньцзян с населением около 1 млн человек, расположенном в 150 километрах от Ухани, на сегодня зафиксировано 197 случае коронавируса. Рабочая группа Цяньцзяна, занимающаяся эпидемией, предложила местным жителям 10 тысяч юаней (порядка 1427 долларов) за предоставление медикам информации о том, что они обнаружили у себя симптомы коронавируса. Деньги будут передаваться в случае, если диагноз будет подтвержден.

Те, кто не исключается, что болен, сразу дадут по 142 доллара, а тем, кого медики посчитают “человеком с подозрением на коронавирус” — вдвое больше.

Другие районы провинции Хубей, в том числе Ухань и соседний Хуангуан, также предлагают денежные вознаграждения для людей, добровольно приходящих на медицинские осмотры. Однако награждение составляет всего 500 юаней (71 долларов).