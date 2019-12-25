Об этом сообщает американское издание The Washington Times.

Уточняется, что ракета называется JL-3. Она была запущена со стратегической субмарины военно-морских сил Китая.

Отмечается, что запуск произошел 22 декабря в Бохайском заливе.

Данный запуск является уже четвертыми испытаниями ракеты за последние два года. При этом испытания прошли параллельно заявлению Пентагона о готовности к испытаниям ракет большой дальности Северной Кореей.

Также сообщается, что за ракетой следили американские спутники. Было установлено, что она улетела в западную сторону.

Детали испытаний не раскрываются, но утверждается, что он прошел успешно.

Фото: The Washington Times

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