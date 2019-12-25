У берегов северного Китая была испытана новая баллистическая ракета, которая может поразить любую цель на территории Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает американское издание The Washington Times.

Уточняется, что ракета называется JL-3. Она была запущена со стратегической субмарины военно-морских сил Китая.

Отмечается, что запуск произошел 22 декабря в Бохайском заливе.

Данный запуск является уже четвертыми испытаниями ракеты за последние два года. При этом испытания прошли параллельно заявлению Пентагона о готовности к испытаниям ракет большой дальности Северной Кореей.

Также сообщается, что за ракетой следили американские спутники. Было установлено, что она улетела в западную сторону.

Детали испытаний не раскрываются, но утверждается, что он прошел успешно.