Об этом информирует китайский международный новостной телеканал CGTN.
Как сообщалось ранее, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. По состоянию на 22 января известно о 17 жертвах китайского нетипичного коронавируса и более 500 заболевших. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Позднее Ухань и расположенный в 80-ти километрах от него густонаселенный город Хаунган были закрыты на карантин.
По информации CGTN, также было прекращено сообщение с городом Эчжоу, который находится по другую сторону реки от Хаунгана.
“Города Эчжоу и Хуанганг в провинции Хубэй в центральном Китае объявили о приостановке работы общественного транспорта, включая воздушный и железнодорожный транспорт, поскольку Китай борется за сдерживание распространения коронавируса”, — говорится в сообщении.
Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать Минздрав, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы необычного заболевания.
В четверг, 23 января, в Минздраве прошел брифинг, во время которого медики представили всю актуальную информацию о китайском коронавирусе.
- Британский аэропорт Хитроу введет отдельные зоны для пассажиров, путешествующих из регионов, пострадавших от нового коронавируса в Китае.
- Китайские власти распорядились перекрыть все пути дорожного и авиасообщения.