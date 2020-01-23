В Китае из-за распространения коронавируса приостановили транспортное сообщение с третьим городом, население которого превышает 1 млн человек.

Об этом информирует китайский международный новостной телеканал CGTN.

Как сообщалось ранее, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. По состоянию на 22 января известно о 17 жертвах китайского нетипичного коронавируса и более 500 заболевших. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Позднее Ухань и расположенный в 80-ти километрах от него густонаселенный город Хаунган были закрыты на карантин.

По информации CGTN, также было прекращено сообщение с городом Эчжоу, который находится по другую сторону реки от Хаунгана.

“Города Эчжоу и Хуанганг в провинции Хубэй в центральном Китае объявили о приостановке работы общественного транспорта, включая воздушный и железнодорожный транспорт, поскольку Китай борется за сдерживание распространения коронавируса”, — говорится в сообщении.

Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать Минздрав, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы необычного заболевания.

В четверг, 23 января, в Минздраве прошел брифинг, во время которого медики представили всю актуальную информацию о китайском коронавирусе.