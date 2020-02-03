В Китае рухнул фондовый рынок почти сразу после открытия торгов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Индекс национальных запасов упал почти на 8 %, товарные фьючерсы от железной руды до сырой нефти упали к уровню дневного лимита, а курс юаня ослаб более чем на 1 %.

Чиновники пытались предотвратить панические распродажи, вводя ликвидность на денежный рынок и призывая к спокойствию. Но инвесторы, обеспокоенные растущим числом смертей от коронавируса, стремятся уйти с китайского рынка.

Так, индексы показали самое резкое снижение с 2015 года.

Индекс CSI 300, который показывает результаты деятельности трехсот крупнейших компаний на биржах Шанхая и Шэньчжэня, упал на 9,1 %. Цена более 2600 акций упала на 10 %. Доходность государственных китайских облигаций упала до минимума с 2014 года.

Цены на нефть и пальмовое масло также опустились на максимально допустимый уровень.

“Действительно трудно торговать акциями, – сказал Ли Шувэй, председатель Пекинской инвестиционной компании WanDeFu. – Невозможно предсказать, как будет развиваться эта болезнь. Даже эксперты не имеют четкого представления, когда закончится вспышка, не говоря уже о биржевых трейдерах. Сейчас слишком рано покупать акции, а также сложно продавать”.

Напомним, что Центральный банк Китая планирует инвестировать в экономику 173 миллиарда долларов (1,2 трлн юаней), чтобы преодолеть негативные последствия от вспышки коронавируса.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

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