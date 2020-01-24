Об этом сообщает The Guardian.
Количество зараженных неизвестным китайским коронавирусом (2019-нКоВ) на территории страны, достигло 830 человек. Количество умерших от коронавируса также возросло – до 25 человек.
Таким образом, власти перекрыли сообщение со всеми городами, ведущими к Уханю. В четверг были закрыты аэропорт и три железнодорожные станции для выезда.
С пятницы запретили автомобильные поездки между городами.
Закрыты города Эчжоу, Чиби, Чжицзяне, Хуанши, Сянтао, Эньши, Цяньцзяне и Сяньнине.
В Хуангане перестали работать кинотеатры, интернет-кафе и различные развлекательные заведения.
Местные власти заявили, что жителям разрешено покидать свои дома только “по особым причинам”.
В этих городах практически не работают местные рынки, супермаркеты и автозаправочные станции. В аптеках распродали все защитные маски.
Как сообщалось ранее, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Позднее Ухань и расположенный в 80-ти километрах от него густонаселенный город Хаунган были закрыты на карантин. По состоянию на 23 января известно о 18 жертвах китайского нетипичного коронавируса и более 500 заболевших.
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