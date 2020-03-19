В Китае динамика заражений коронавирусной инфекцией снижается с каждым днем. Если так будет продолжаться до конца месяца, то в стране могут постепенно отменять меры карантина.

Об этом сказал вирусологов КНР Ли Ланьцзюань в интервью газете China Daily.

Если карантинные меры будут ослаблены, властям необходимо будет строго выполнять действия, направленные на контроль над вирусом.

Первым на территории Китая от коронавируса очистится, вероятнее всего, именно город Ухань.

Такой сценарий возможен только в том случае, если на протяжении двух недель в Ухане не будет зафиксировано ни одного случая заражения.

“Если в течение 14 дней подряд в Ухане после последнего зарегистрированного случая не будет зарегистрировано ни одного нового случая коронавируса, мы считаем, что это будет время, когда блокировка может быть постепенно снята”, – сказал он.

Чтобы сдержать вспышку, карантин в Ухане был введен 23 января. Было запрещено движение всех видов общественного транспорта.

“Все вылеченные пациенты должны быть в изоляции в течение двух недель”, – считает вирусолог.

Также, после снятия внутренних карантинных мер, вирусологи рекомендуют на протяжении еще 14 дней не пускать в провинцию поезда, автомобили, авиарейсы, чтобы из-за рубежа не ввезли новые случаи.