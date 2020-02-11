Об этом сообщает официальное информагентство правительства КНР Синьхуа.

Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний (Шанхай) и фармкомпания Stermirna Therapeutics Co., Ltd. разработали вакцину от нового коронавируса, вспышка которого наблюдается в Китае. Это произошло спустя две недели после того, как исследователям удалось успешно выделил первый штамм нового коронавируса.

В воскресенье, 9 февраля, образцы вакцины были введены 100 мышам. Дальше будут проводиться испытания на токсичность на более крупных животных, таких как обезьяны, чтобы обеспечить безопасность вакцины при ее применении на людях в клинических условиях.

Хотя цикл разработки и производства вакцин такого типа короче, чем у традиционных вакцин, специалисты предупредили, что тестирование на животных — одна из ранних стадий ее разработки. Далее предстоит сделать много шагов, прежде чем она будет готова для использования на людях.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

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