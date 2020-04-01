В Китае ученые обнаружили антитела которые эффективно блокируют способность коронавируса проникать в клетки человека.

Об этом сообщает британское агентство Reuters.

Отмечается, что данное открытие теоретически может в будущем помочь в профилактике или лечении COVID-19.

При этом в материале подчеркивают, что в данный момент пока еще не существует подтвержденной эффективной терапии против вируса.

По словам Чжана Линки из китайского университета Циньхуа, лекарства, которые будут сделаны на основе найденных антител, могут помочь в лечении коронавируса.

Антитела были найдены в результате анализа образцов крови, которая была взята у людей, выздоровевших от COVID-19. Исследования велись еще с конца января 2020-го года.

Сообщается, что учеными было обнаружено 206 моноклональных антител, демонстрирующих способность цепляться к белкам коронавируса.

Из 20 первых испытанных антител четыре показали способность заблокировать возбудителя болезни, а два справились с таким заданием “особенно хорошо”.

В данный момент китайские ученые продолжают работу для того, чтобы найти наиболее мощные антитела и возможности смешивать их, чтобы сокращать риск возможной мутации коронавируса COVID-19.