Об этом сообщает британское агентство Reuters.
Отмечается, что данное открытие теоретически может в будущем помочь в профилактике или лечении COVID-19.
При этом в материале подчеркивают, что в данный момент пока еще не существует подтвержденной эффективной терапии против вируса.
По словам Чжана Линки из китайского университета Циньхуа, лекарства, которые будут сделаны на основе найденных антител, могут помочь в лечении коронавируса.
Антитела были найдены в результате анализа образцов крови, которая была взята у людей, выздоровевших от COVID-19. Исследования велись еще с конца января 2020-го года.
Сообщается, что учеными было обнаружено 206 моноклональных антител, демонстрирующих способность цепляться к белкам коронавируса.
Из 20 первых испытанных антител четыре показали способность заблокировать возбудителя болезни, а два справились с таким заданием “особенно хорошо”.
В данный момент китайские ученые продолжают работу для того, чтобы найти наиболее мощные антитела и возможности смешивать их, чтобы сокращать риск возможной мутации коронавируса COVID-19.
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