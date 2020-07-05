У міському окрузі Баян-Нур на півночі Китаю влада оголосила третій рівень небезпеки через спалах бубонної чуми.

Про це повідомляє агентство Xinhua.

Один випадок захворювання виявлено в автономному районі Внутрішня Монголія. Також в лікарню Баян-Нура госпіталізували чоловіка з ознаками цієї інфекції.

Комісія міського округу Баян-Нур закликала людей посилити заходи безпеки, не полювати і не вживати в їжу тварин, які можуть викликати чумні інфекції.

Місцевих жителів також просять повідомляти про будь-які знахідки мертвих бабаків та інших тварин, а також про людей з високою температурою, причини якої невідомі.

На початку липня в Західній Монголії було зафіксовано спалах бубонної чуми. До лікарні доставили 27-річного чоловіка і жінку (вік не уточнюється). Остання перебувала в критичному стані. Після захворювання з нею прямо контактували 60 осіб і побічно – 400. Відомо, що причиною зараження стало те, що обидва жителя Монголії з’їли сире м’ясо бабака.

Довідка. Збудником чуми є бактерія Yersinia pestis, яка, як правило, присутня в організмі дрібних тварин і бліх, що живуть на них. Існують дві основні клінічні форми чумної інфекції: бубонна і легенева. Бубонна є найпоширенішою.

Чума передається людині внаслідок укусу інфікованої блохи, при контакті з хворим і повітряно-крапельним шляхом. Коефіцієнт летальності бубонної чуми досягає 30-60%, а легенева чума при відсутності лікування завжди призводить до летального результату.

Бубонна чума — найбільш поширена форма чуми. Вона починається з виникнення бубонів — напухлих лімфатичних вузлів. Хвороба здатна прогресувати та поширюватися в легені. Хворі на легеневу форму можуть розносити бактерії повітряно-крапельним шляхом. Це найскладніша форма бубонної чуми, яку важко вилікувати навіть з використанням сильних антибіотиків.