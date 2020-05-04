СМИ, подконтрольное Коммунистической партии Китая, опровергло утверждения администрации президента Дональда Трампа о том, что новый коронавирус был изобретен в лаборатории.

Об этом идет речь в статье китайского издания Global Times.

“В воскресенье госсекретарь США Майк Помпео заявил в интервью ABC, что есть “огромные доказательства” того, что COVID-19 был разработан в лаборатории, в китайском городе Ухань, где возникла первая вспышка в декабре прошлого года. Он не представил доказательства, которые у него якобы есть и продолжает вводить общество в заблуждение”, – сказано в материале.

Китайская газета Global Times написала, что бывший директор ЦРУ Майк Помпео “ошеломил мир необоснованными обвинениями” и призвали США предъявить миру обвинения.

Отметим, ученые всего мира призывают не распространять теории заговора о лабораторном происхождении COVID-19.