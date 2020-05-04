Об этом идет речь в статье китайского издания Global Times.
“В воскресенье госсекретарь США Майк Помпео заявил в интервью ABC, что есть “огромные доказательства” того, что COVID-19 был разработан в лаборатории, в китайском городе Ухань, где возникла первая вспышка в декабре прошлого года. Он не представил доказательства, которые у него якобы есть и продолжает вводить общество в заблуждение”, – сказано в материале.
Китайская газета Global Times написала, что бывший директор ЦРУ Майк Помпео “ошеломил мир необоснованными обвинениями” и призвали США предъявить миру обвинения.
Отметим, ученые всего мира призывают не распространять теории заговора о лабораторном происхождении COVID-19.
- Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у США есть “множество доказательств” того, что вспышка коронавируса COVID-19 началась в лаборатории в Ухане.