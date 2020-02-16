В Китае за субботу, 15 февраля, подтверждено 2009 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, 142 человека умерли.

Об этом сообщает агентство Xinhua.

Так, 139 человек умерли в провинции Хубэй (Центральный Китай), два – в провинции Сычуань (Юго-Западный Китай) и один – в провинции Хунань (Центральный Китай).

Кроме того, в субботу также было зафиксировано 1918 новых предполагаемых случаев заражения коронавирусом нового типа.

В субботу состояние 219 пациентов стало оцениваться как тяжелое, при этом 1323 человека выписали из больниц.

По состоянию на конец субботы общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Китае составило 68 500. Всего жертвами вируса стали 1665 человек.

Состояние 11 272 пациентов оценивается как тяжелое, под подозрением на заражение – 8228 человек.

Стоит отметить, что в общей сложности 529 418 человек имели тесные контакты с больными.

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Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

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