Об этом сообщает британское агентство Reuters.
Китайские власти выражают опасение, что дальнейшему распространению вируса может способствовать празднование Китайского нового года, которое состоится через несколько дней, 25 января.
Отмечается, что в связи с праздником сотни миллионов китайцев путешествуют, теоретически способствуя распространению эпидемии.
Также власти подтвердили, что новый загадочный вирус передается между людьми.
В данный момент инфицированы уже 15 медицинских работников.
В понедельник, 20 января, подтвержденное количество зараженных вирусом достигло 291.
Во вторник, 21 января, данные из новых провинций Китая показали, что вирус более широко распространен.
Напомним, в Китае распространяется неизвестный ранее вирус, который приводит к пневмонии. Уже зафиксирован один летальный случай, более 60 случаев инфицирования.
Медики пришли к выводу, что вирус может быть спровоцирован патогеном из семейства коронавирусов. Вследствие заражения может развиваться пневмония и возникать проблемы с дыханием.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду, 22 января, созывает срочное заседание комитета экспертов, чтобы определить, является ли вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом в Китае, международным чрезвычайным положением.