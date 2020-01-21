Количество погибших от загадочного коронавируса в Китае достигло шести, заболевших сотни.

Об этом сообщает британское агентство Reuters.

Китайские власти выражают опасение, что дальнейшему распространению вируса может способствовать празднование Китайского нового года, которое состоится через несколько дней, 25 января.

Отмечается, что в связи с праздником сотни миллионов китайцев путешествуют, теоретически способствуя распространению эпидемии.

Также власти подтвердили, что новый загадочный вирус передается между людьми.

В данный момент инфицированы уже 15 медицинских работников.

В понедельник, 20 января, подтвержденное количество зараженных вирусом достигло 291.

Во вторник, 21 января, данные из новых провинций Китая показали, что вирус более широко распространен.

Напомним, в Китае распространяется неизвестный ранее вирус, который приводит к пневмонии. Уже зафиксирован один летальный случай, более 60 случаев инфицирования.

Медики пришли к выводу, что вирус может быть спровоцирован патогеном из семейства коронавирусов. Вследствие заражения может развиваться пневмония и возникать проблемы с дыханием.