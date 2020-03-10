Школьники из китайского города Ухань, где наблюдается вспышка COVID-19, добивались удаления приложения для дистанционного обучения из AppStore, обвалив его рейтинг.

Об этом сообщает издание The Verge.

Сейчас в Ухане закрыты школы, потому детям приходится использовать специальное приложение для дистанционного обучения под названием DingTalk. Поскольку ходили слухи, что в случае, если рейтинг приложения — 1 звезда из 5 — его автоматически удалят из AppStore, местные школьники решили попробовать опустить рейтинг приложения негативными отзывами.

Разработчики DingTalk в ответ загрузили на потоковый сайт Bilibili (аналог Yotube) видео с извинениями. В ролике герои популярных мемов и мультфильмов пели песенку с просьбой оставить хорошие отзывы (как “Пожалуйста, не ставьте мне больше одну звезду. Я был выбран для этой работы, и мало что могу с этим поделать”). Видео собрало почти 17 миллионов раз.

Эта идея сработала — приложение снова начало получать и положительные отзывы с оценками в пять звезд. К тому же, одних негативных отзывов оказалось недостаточно, чтобы избавиться от приложения.

Тем не менее, рейтинг DingTalk среди компаний, которые использовали его для общения с сотрудниками в условиях карантина, все же упал.

Однако в DingTalk к этой ситуации относятся в юмором.

“Любить играть — это природно для детей. Если бы я был на их месте и должен был бы посещать онлайн-уроки каждый день, я бы, вероятно, тоже давал обзор на одну звезду”, — сказал генеральный директор DingTalk Чен Ханг.