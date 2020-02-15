Власти Китая ожидают, что эпидемия коронавируса COVID-19 в стране вскоре закончится, а экономика быстро восстановится.

Об этом сообщает Reuters.

Вице-министр иностранных дел Китая Цинь Ганг выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, заявив, что правительство разрабатывать план по восстановлению экономического потенциала страны. Он отметил, что вскоре эпидемия должна закончится и восстановить экономику можно будет довольно быстро.

“Влияние эпидемии на экономику Китая будет краткосрочным и временным. Когда эпидемия закончится, приглушенный спрос потребителей снова восстановится, а экономика страны сильно вырастет”, – заявил он.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

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