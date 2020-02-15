Об этом сообщает Reuters.
Вице-министр иностранных дел Китая Цинь Ганг выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, заявив, что правительство разрабатывать план по восстановлению экономического потенциала страны. Он отметил, что вскоре эпидемия должна закончится и восстановить экономику можно будет довольно быстро.
“Влияние эпидемии на экономику Китая будет краткосрочным и временным. Когда эпидемия закончится, приглушенный спрос потребителей снова восстановится, а экономика страны сильно вырастет”, – заявил он.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.
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- В результате распространения коронавируса Covid-19 на территории Китая, медики диагностировали заражение у почти 5 тысяч человек за сутки. Число заболевших коронавирусом достигло 64 тысяч 437 человек. От коронавируса умерли 1383 человека, а успешно завершили лечение – 6886 человек.