Об этом сообщает агентство Reuters.

Мэн Хунвэй проведет за решеткой 13 лет и шесть месяцев. Кроме того, ему предстоит заплатить штраф в размере 2 млн юаней (около $ 290 тысяч).

Он был осужден “за получение взяток и злоупотребление служебным положением”.

В правящей в Китае Коммунистической партии заявляли, что Хунвэй, будучи замминистра общественной безопасности КНР, тратил большие суммы государственных средств, злоупотреблял своей властью и отказывался выполнять решения партии.

Согласно утверждению следствия, общая сумма взяток составила 14,46 млн юаней (около $2,1 млн).

Мэн Хунвэй возглавил Интерпол в ноябре 2016 года. В начале октября 2018 года во Франции начали расследование в связи с его исчезновением. О пропаже Хунвэя тогда сообщила его супруга. Она утверждала, что муж не выходил на связь с конца сентября, а также о том, что некоторое время назад получала угрозы через социальные сети и по телефону.

Позже китайские власти сообщили, что Хунвэй находится в Китае под следствием по делу о коррупции. 7 октября 2018 года он ушел с поста главы Интерпола.