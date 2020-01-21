Об этом сообщает агентство Reuters.
Мэн Хунвэй проведет за решеткой 13 лет и шесть месяцев. Кроме того, ему предстоит заплатить штраф в размере 2 млн юаней (около $ 290 тысяч).
Он был осужден “за получение взяток и злоупотребление служебным положением”.
В правящей в Китае Коммунистической партии заявляли, что Хунвэй, будучи замминистра общественной безопасности КНР, тратил большие суммы государственных средств, злоупотреблял своей властью и отказывался выполнять решения партии.
Согласно утверждению следствия, общая сумма взяток составила 14,46 млн юаней (около $2,1 млн).
Мэн Хунвэй возглавил Интерпол в ноябре 2016 года. В начале октября 2018 года во Франции начали расследование в связи с его исчезновением. О пропаже Хунвэя тогда сообщила его супруга. Она утверждала, что муж не выходил на связь с конца сентября, а также о том, что некоторое время назад получала угрозы через социальные сети и по телефону.
Позже китайские власти сообщили, что Хунвэй находится в Китае под следствием по делу о коррупции. 7 октября 2018 года он ушел с поста главы Интерпола.
- Новым главой Интерпола был избран кандидат из Южной Кореи Ким Чон Ян. Голосование прошло на конгрессе в Дубае.