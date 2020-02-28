Соответствующий доклад опубликовали китайские эксперты в журнале Journal of Forensic Medicine.

85-летнего мужчину госпитализировали в январе. Изначально у него диагностировали множественный инфаркт мозга. Тогда медики отметили, что у пациента кашель, повышенная температура тела и друге симптомы коронавирусной инфекции.

На 13-й день госпитализации врачи взяли анализ у пациента на вирусную нуклеиновую кислоту. Как оказалось, результат был положительным. Тогда медики заявили об одном из первых случаев заражения коронавирусной инфекцией, а вскоре – о смерти пожилого пациента.

После смерти медики провели вскрытие, целью которого было установить – на какие органы больше всего негативно влияет новый коронавирус, а также как он ведет себя в организме в сравнении с другими подобными вирусами. Оказалось, что патологический процесс при COVID-2019 очень схож с атипичной пневмонией (SARS – тяжелый острый респираторный синдром) и с MERS (Ближневосточный респираторный синдром).

“Результаты исследования показали, что характерной воспалительной реакцией является повреждение глубоких частей дыхательных путей и легочных альвеол, к которой приводит пневмония, вызываемая новым типом коронавируса. Взятые ранее у умершего образцы ткани показали, что патологический процесс при COVID-2019 очень схож с атипичной пневмонией (SARS – тяжелый острый респираторный синдром) и с MERS (Ближневосточный респираторный синдром), однако анатомическое вскрытие показало, что фиброз и уплотнения в легких при COVID-2019 не настолько серьезны как при SARS, но при этом экссудативная реакция была заметнее, чем при SARS”, – сказано в докладе.

Поскольку мужчина, у которого проводилось вскрытие, был пожилой и имел множество хронических заболеваний различных органов, сложно было установить – насколько коронавирус поразил другие органы, такие как почки или селезенка.