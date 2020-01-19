В Китае распространяется неизвестный ранее вирус, который приводит к пневмонии. Уже зафиксирован один летальный случай, более 60 случаев инфицирования.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Медики пришли к выводу, что вирус может быть спровоцирован патогеном из семейства коронавирусов. Вследствие заражения может развиваться пневмония и возникать проблемы с дыханием.

Первый случай инфицирования вирусом было зафиксировано 12 декабря. В китайском городе Ухань (1100 км от Пекина), где расположен крупный рыбный рынок, заразились 59 человек. Зараженные жаловались на высокую температуру, сложности с дыханием, что характерно для пневмонии. Большинство из них согласились на госпитализацию.

Вследствие инфицирования вирусом уже зафиксирован один смертельный случай.

Первый летальный случай был зафиксирован 9 января. Умер 61-летний мужчина.

13 января медики зафиксировали случай инфицирования в Таиланде. Носителем стала женщина, которая приехала из Уханя.

16 января случай зафиксировали в Японии. Человек, обратившийся за помощью, также ранее был в Ухане. Их изолировали, чтобы минимизировать риски распространения вируса.

Медики установили, что причиной инфекции был вирус из семейства коронавирусов. Несмотря на то, что среди коронавирусов очень много видов, только шесть их представителей имели влияние на людей. При этом, вирус, который распространяется из Китая, не установлен.

Особенность коронавирусов в том, что они вызывают симптомы, которые очень похожи на простуду.

Первый летальный случай от коронавируса был зафиксирован в 2002 году. Тогда его квалифицировали как “тяжелый острый респираторный синдром”. Тогда вирус распространился из Китая на 37 стран, что привело к 800 смертям.

Профессор из университета Эдинбурга Марк Вулхауз заявил, что новый коронавирус пока не вызывает серьезного беспокойства, но интересен ученым.

Вирусолог университета Ноттингема профессор Джонатан Балл предполагает, что этот вирус, как и подобные предыдущие, перешел к человеку от животного.

Какое именно животное могло стать возбудителем вируса – неизвестно. Учитывая, что часть инфицированных была на рынке морепродуктов в Ухане, ученые предполагают, что возбудитель мог быть именно там. Чтобы провести дезинфекцию, рынок закрыли 1 января. Стоит отметить, что на рынке продавали не только рыбу, но и млекопитающих. Также там можно было купить курицу, летучую мышь, кролика, змею. Каждый из животных мог быть переносчиком вируса.

Ученым предстоит выяснить главный вопрос – как передается вирус и возможна ли передача от человека к человеку. Вирусолог из Гонконгского университета профессор Лео Пун считает, что раз рынок закрыли для дезинфекции, темпы распространения вируса должны существенно сократиться. Также он сказал, что если бы вирус передавался от человека к человеку, то медработники, которые первыми контактировали с инфицированными, вероятнее всего, уже заболели бы.