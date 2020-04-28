В Китае устанавливают камеры возле квартир людей, – CNN

Об этом сказано на сайте американской медиакомпании CNN.

В материале приводятся свидетельства нескольких людей, которые обнаружили камеры видеонаблюдения возле своих входных дверей.

При этом, сообщатся, что в Китае нет специального законодательства, которое бы разрешало такие меры.

Известно, что камеры устанавливаются в нескольких китайских городах с конца февраля.

Вместе с тем, использование камер видеонаблюдения в Китае давно стало частью общественной жизни. Однако, пандемия позволила использовать камеры для наблюдения личной жизни людей: от общественных мест в городе до парадных дверей их домов – и в некоторых редких случаях камеры наблюдения внутри их квартир.

По данным государственной телекомпании Китая CCTV, по состоянию на 2017 год в Китае было установлено более 20 миллионов камер. Другие источники предполагают гораздо большее число. Согласно отчету IHS Markit Technology, по состоянию на 2018 год в Китае было установлено 349 миллионов камер наблюдения, что почти в пять раз превышает количество камер в Соединенных Штатах.