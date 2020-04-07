В Китае впервые с января за сутки не зафиксировано летальных случаев от коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на Национальную комиссию по охране здоровья КНР.

Так, за последние сутки в Китае зафиксировано 32 новых заражения коронавирусом. Все случаи подтверждены у прибывших из-за границы. Также было зарегистрировано 30 новых бессимптомных случаев.

Таким образом, впервые с тех пор, как комиссия начала публиковать свои данные в январе, не было зафиксировано новых летальных случаев.

С начала распространения вируса в стране заразились 81 тыс. 740 человек, 3331 умер.

В данный момент в КНР все чаще начали сообщать о бессимптомных случаях коронавируса (когда человек не имеет симптомов заболевания, но является переносчиком COVID-19). Сейчас под медицинским наблюдением находятся более 1030 таких пациентов.

Как сообщает британское агентство ВВС, власти Китая обеспокоены тем, что в стране может возникнуть вторая волна заражений. В связи с тем, что новые случаи COVID-19 в стране в основном завозные, было принято решение усилить ограничения на въезд для иностранцев (включая тех, кто имеет визы или вид на жительство).

В Китае в данный момент действуют ограничения на международные рейсы. Местным, а также иностранным авиакомпаниям разрешено выполнять только один такой рейс в неделю. При этом заполненность самолета не должна превышать 75 %.