В китайской провинции Хубэй, где наиболее распространен новый тип коронавируса, ввели уголовную ответственность для граждан, которые отказываются от госпитализации или карантина в случае заражения.

Соответствующее решение опубликовал Департамент общественной безопасности провинции Хубэй.

Решение начало действовать в день публикации, 29 января.

В документе сказано, что не единожды были зафиксированы случаи, когда граждане, инфицированные коронавирусом, отказывались от госпитализации или карантина, а вместо этого специально становились его разносчиками.

“Носители нового коронавируса плюются в других людей в общественных местах, преднамеренно передавая возбудители пневмонии, зараженные новым коронавирусом, ставят под угрозу общественную безопасность”, – сказано в сообщении.

Власти также запретили создание отдельных частных палат в больницах.

Также предусмотрена уголовная ответственность за угрозы в адрес медицинских работников, применение насилия в отношении их. На предмет уголовной ответственности также будут исследованы любые “провокационные” действия в отношении медперсонала или медучреждений.

Если инфицированный гражданин будет отказываться от осуществления профилактических мер или карантина, что предусмотрено законом о предотвращении распространения коронавируса, также последует уголовная ответственность.

В документе подчеркнули, что вышеуказанные действия сами по себе не являются преступлениями, но подлежат наказанию в соответствии с конкретными нормами “Закона Китайской Народной Республики о наказаниях за угрозы общественной безопасности”.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Позже Ухань и расположенный в 80-ти километрах от него густонаселенный город Хаунган были закрыты на карантин.

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