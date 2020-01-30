Соответствующее решение опубликовал Департамент общественной безопасности провинции Хубэй.
Решение начало действовать в день публикации, 29 января.
В документе сказано, что не единожды были зафиксированы случаи, когда граждане, инфицированные коронавирусом, отказывались от госпитализации или карантина, а вместо этого специально становились его разносчиками.
“Носители нового коронавируса плюются в других людей в общественных местах, преднамеренно передавая возбудители пневмонии, зараженные новым коронавирусом, ставят под угрозу общественную безопасность”, – сказано в сообщении.
Власти также запретили создание отдельных частных палат в больницах.
Также предусмотрена уголовная ответственность за угрозы в адрес медицинских работников, применение насилия в отношении их. На предмет уголовной ответственности также будут исследованы любые “провокационные” действия в отношении медперсонала или медучреждений.
Если инфицированный гражданин будет отказываться от осуществления профилактических мер или карантина, что предусмотрено законом о предотвращении распространения коронавируса, также последует уголовная ответственность.
В документе подчеркнули, что вышеуказанные действия сами по себе не являются преступлениями, но подлежат наказанию в соответствии с конкретными нормами “Закона Китайской Народной Республики о наказаниях за угрозы общественной безопасности”.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Позже Ухань и расположенный в 80-ти километрах от него густонаселенный город Хаунган были закрыты на карантин.
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