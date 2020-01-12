В субботу, 11 января, Китай официально ввел в эксплуатацию крупнейший в мире радиотелескоп. Сферический телескоп FAST будет использоваться для проведения космических исследований.

Об этом сообщает агентство Xinhua.

Телескоп размером с 30 футбольных полей, известный как “небесный глаз” Китая, поможет ученым в охоте на внеземную жизнь.

FAST расположен в юго-западной провинции Китая Гуйчжоу между склонами гор.

Строительство телескопа завершили еще 25 сентября 2016 года, после чего последовали процедуры отладки и тестирований. В настоящее время он получил национальное разрешение на начало работы.

По словам главного инженера проекта Цзян Пэна, тестовые работы FAST оказались стабильными и надежными, и что “его чувствительность была более чем в 2,5 раза выше, чем у второго по величине телескопа в мире”.

Еще в 2019 году FAST обнаружил загадочные радиосигналы, предположительно полученные от источника на расстоянии около 3 миллиардов световых лет от Земли. В течение августа и сентября телескоп обнаружил более 100 быстрых радиовсплесков (FRB).

Если все пойдет по плану, проект будет проливать свет на такие области, как обнаружение низкочастотных гравитационных волн.

Он способен принимать до 38 гигабайт информации в секунду. А рядом с телескопом построили тематический астрономический парк для привлечения туристов.

Пекин надеется, что запуск телескопа подтолкнет Китай к космической гонке и продвинет космическую программу страны.