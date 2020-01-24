Национальная комиссия здравоохранения Китая объявила в пятницу, что уже 36 пациентов с пневмонией, инфицированных новым коронавирусом, вылечены и выписаны из больниц.

Об этом сообщает китайская ежедневная общественно-политическая газета China Daily

Последним выписанным пациентом была 56-летняя женщина. Известно, что она была госпитализирована в Шанхае 8 января, а заболела после посещения Ухани, где была зафиксирована вспышка заболевания.

За последние шесть дней у женщины не было никаких симптомов заболевания, и она дважды была проверена на наличие вируса до того, как городская группа экспертов оценила ее состояние и решила, что она может быть освобождена от карантина.

Как сообщалось ранее, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Позднее Ухань и расположенный в 80-ти километрах от него густонаселенный город Хаунган были закрыты на карантин. По состоянию на 24 января известно о 25 жертвах китайского нетипичного коронавируса и более 800 заболевших. Уже в 13 городах провинции Хубэй (Китай) ограничили въезды и выезды, а также работу общественного транспорта из-за коронавируса.

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