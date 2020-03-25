Об этом сообщает местное издание “Синьхуа”.
47 новых подтвержденных случаев COVID-19 были завезены из-за рубежа. Также было выявлено 33 новых случая с подозрением на заражение коронавирусом. Было зафиксировано 4 новых случая с летальным исходом. Большинство из них, три, произошло в провинции Хубэй, эпицентре вспышки вируса в стране.
Тем временем из больниц выписался 491 пациент. Число больных в тяжелом состоянии снизилось на 174.
Теперь таковых 1399.
В целом, 4287 пациентов еще в больницах.
С начала эпидемии в Китае умерли 3281 человек.
- В Китае выздоровели 90% пациентов, зараженных коронавирусом нового типа COVID-19.
- Согласно данным Университета Джона Хопкинса, общее число заболевших в мире превысило 382 108 человек, умерло – 16 574.