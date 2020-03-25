На территории континентального Китая за прошедшие сутки не зафиксированы новые локальные случаи заражения коронавирусом COVID-19. 47 случаев инфицирования подтвердили у граждан, которые вернулись из-за границы.

Об этом сообщает местное издание “Синьхуа”.

47 новых подтвержденных случаев COVID-19 были завезены из-за рубежа. Также было выявлено 33 новых случая с подозрением на заражение коронавирусом. Было зафиксировано 4 новых случая с летальным исходом. Большинство из них, три, произошло в провинции Хубэй, эпицентре вспышки вируса в стране.

Тем временем из больниц выписался 491 пациент. Число больных в тяжелом состоянии снизилось на 174.

Теперь таковых 1399.

В целом, 4287 пациентов еще в больницах.

С начала эпидемии в Китае умерли 3281 человек.