Об этом сообщает телеканал CNN.
Сто из 105 погибших вчера были из провинции Хубэй, эпицентре вспышки. В NHC заявил, что в воскресенье было подтверждено более 1933 дополнительных случаев заражения вирусом. Таким образом, общее число случаев в Хубэй достигло 58 182.
В воскресенье было подтверждено 2048 случаев заболевания на материковом Китае.
Власти заявили, что 10 844 пациента выздоровели и их выписали из больницы.
Глобальные подсчеты: во всем мире зарегистрировано более 71 319 случаев заражения вирусом, из которых 70 548 – на материковом Китае. Число погибших в мире в настоящее время составляет 1775 человек, причем подавляющее большинство из них – в Китае. За пределами материкового Китая было зарегистрировано пять смертей: один в Гонконге, один на Тайване, один в Японии, один на Филиппинах и один во Франции.
Власти китайской провинции Хубэй, являющейся центром вспышки смертельного коронавируса, ужесточили ограничения на передвижение.
Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.
- По состоянию на 16 февраля в мире зарегистрировано не менее 69 260 случаев нового коронавируса, а количество смертей превысило 1660 случаев.
- В Украине не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая смертельного коронавируса COVID-19.
- Украинцы, которые до сих пор находятся в китайском Ухане (провинция Хубэй), эпицентре вспышки смертельного коронавируса, будут эвакуированы и прибудут в Украину 19 февраля.
- Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайное положение международного уровня из-за распространения коронавируса из Китая.