По данным Национальной комиссии здравоохранения Китая (NHC), жертвами коронавируса на материковом Китае в воскресенье стали 105 человек.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Сто из 105 погибших вчера были из провинции Хубэй, эпицентре вспышки. В NHC заявил, что в воскресенье было подтверждено более 1933 дополнительных случаев заражения вирусом. Таким образом, общее число случаев в Хубэй достигло 58 182.

В воскресенье было подтверждено 2048 случаев заболевания на материковом Китае.

Власти заявили, что 10 844 пациента выздоровели и их выписали из больницы.

Глобальные подсчеты: во всем мире зарегистрировано более 71 319 случаев заражения вирусом, из которых 70 548 – на материковом Китае. Число погибших в мире в настоящее время составляет 1775 человек, причем подавляющее большинство из них – в Китае. За пределами материкового Китая было зарегистрировано пять смертей: один в Гонконге, один на Тайване, один в Японии, один на Филиппинах и один во Франции.

Власти китайской провинции Хубэй, являющейся центром вспышки смертельного коронавируса, ужесточили ограничения на передвижение.

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