Об этом свидетельствуют данные сайта worldometers.
Так, вчера, 8 апреля, в стране зафиксировали 62 новых случая. Еще один лабораторно подтвержденных случай было зафиксировано сегодня, 9 апреля.
За это же время двое пациентов с диагностированным COVID-19 умерли. Оба человека были из провинции Хубэй.
Большинство новых пациентов с COVID-19 прибыли из-за рубежа, либо «перевезли» вирус из других провинций.
Согласно данным университета Джима Хопкинса, всего с начала эпидемии в Китае зарегистрировано около 83 тысяч случаев заражениях. Из них 3339 оказались летальными. 77,6 тыс. пациентов удалось выздороветь, они выписаны из больниц.
- Ранее сообщалось, что открытые спустя месяцы карантина туристические места в Китае переполнены людьми, несмотря на то, что медики опасаются третьей волны COVID-19.
- Почти два месяца китайские власти скрывали информацию о распространении коронавируса COVID-19. Китай неоднократно и убедительно настаивал на том, что передача коронавируса от человека к человеку невозможна. Подробную хронологию лжи китайских властей составил американский журнал National Review.