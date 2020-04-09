После недолгого затишья, в Китае медики снова начали фиксировать случаи заражения коронавирусом COVID-19. За сутки таковых 63.

Об этом свидетельствуют данные сайта worldometers.

Так, вчера, 8 апреля, в стране зафиксировали 62 новых случая. Еще один лабораторно подтвержденных случай было зафиксировано сегодня, 9 апреля.

За это же время двое пациентов с диагностированным COVID-19 умерли. Оба человека были из провинции Хубэй.

Большинство новых пациентов с COVID-19 прибыли из-за рубежа, либо «перевезли» вирус из других провинций.

Согласно данным университета Джима Хопкинса, всего с начала эпидемии в Китае зарегистрировано около 83 тысяч случаев заражениях. Из них 3339 оказались летальными. 77,6 тыс. пациентов удалось выздороветь, они выписаны из больниц.