Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.
В частности, в провинции Шэнси зарегистрирован 21 новый случай заражения коронавирусом и еще 7 – бессимптомных случая. Вирус обнаружили у путешественников, прибывших рейсом из Москвы и направлялись в Пекин.
Вирус обнаружили в ходе медицинской проверки в аэропорту.
Напомним, как и в других странах, Китай ввел жесткие меры для людей которые прибывают из-за рубежа.
- В Украине зафиксировано 6125 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки было подтверждено 415 новых случаев.