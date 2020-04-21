В Китае сообщили о новых случаях коронавируса после трехнедельного спада эпидемии в северо-западных провинциях.

Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.

В частности, в провинции Шэнси зарегистрирован 21 новый случай заражения коронавирусом и еще 7 – бессимптомных случая. Вирус обнаружили у путешественников, прибывших рейсом из Москвы и направлялись в Пекин.

Вирус обнаружили в ходе медицинской проверки в аэропорту.

Напомним, как и в других странах, Китай ввел жесткие меры для людей которые прибывают из-за рубежа.