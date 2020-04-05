Представитель китайской таможни Цзинь Хай заявил, что с начала марта страна продала около 4 миллиардов защитных масок за рубеж.

Об этом сообщает AFP.

Такие цифры в Китае обнародовали в ответ на обвинения со стороны отдельных стран, которые жаловались, что им экспортировали медицинское оборудование и материалы низкого качества.

По данным китайской таможни, с 1 марта Китай экспортировал 3,86 миллиарда масок, а также 37,5 миллионов единиц защитной одежды, 16 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких и 2,84 миллиона тестовых наборов для выявления COVID-19.

Заявки на экспорт получили более чем от 50-ти стран мира. Стоимость экспортируемого оборудования оценивается в 1,4 миллиарда долларов США.

“Несмотря на снижение количества случаев заболевания на своей территории, Пекин обратился к фабрикам с просьбой увеличить производство медицинского оборудования на фоне дефицита, который испытывают другие страны”, – сказано в сообщении.

В Китае обратили внимание на то, что речь идет не о хирургических масках, а об одноразовых.

Представитель министерства торговли Китая Цзян Фань заявил, что страны, которые жаловались на несоответствующее качество приобретаемых товаров, просто неправильно их эксплуатировали.

“В Китае существуют другие стандарты и привычки использования этих вещей. Неправильное использование может вызвать сомнения в качестве”, – сказал чиновник.