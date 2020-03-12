Представитель государственного комитета здравоохранения Китая Ми Хен объявил о преодолении пика эпидемии коронавируса в стране.

Об этом сообщает местный телеканал CGTN.

В стране отметили, что количество новых случаев заражения коронавирусом сокращается.

По его словам, эпидемия остается под контролем.

За сутки в эпицентре коронавируса, городе Ухань, зарегистрировано менее десяти новых случаев.

На территории материкового Китая было зарегистрировано семь новых случаев. Шесть из них – граждане, которые приехали из-за рубежа.

В целом, в среду, было зарегистрировано 15 новых случаев заражения.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.

Последний раз ВОЗ объявляла пандемию в 2009 году во время распространения “свиного гриппа” N1H1.

В Украине подтвержден первый случай заражения коронавирусом COVID-19.

Правительство Украины создало веб-портал со всей актуальной информацией о коронавирусе COVID-19.