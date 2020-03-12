Об этом сообщает местный телеканал CGTN.
В стране отметили, что количество новых случаев заражения коронавирусом сокращается.
По его словам, эпидемия остается под контролем.
За сутки в эпицентре коронавируса, городе Ухань, зарегистрировано менее десяти новых случаев.
На территории материкового Китая было зарегистрировано семь новых случаев. Шесть из них – граждане, которые приехали из-за рубежа.
В целом, в среду, было зарегистрировано 15 новых случаев заражения.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.
Последний раз ВОЗ объявляла пандемию в 2009 году во время распространения “свиного гриппа” N1H1.
В Украине подтвержден первый случай заражения коронавирусом COVID-19.
Правительство Украины создало веб-портал со всей актуальной информацией о коронавирусе COVID-19.
- В Украине с 12 марта и до 3 апреля вводят карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также закрытие авиасообщения с некоторыми странами.
- Так, в Украине принято решение о прекращении авиасообщения с Италией из-за вспышки коронавируса COVID-19.