В Китае из-за распространения коронавируса закрыли на карантин уже второй город с населением более миллиона людей.

Об этом сообщает британское агентство Reuters.

Уточняется, что власти закрыли на карантин город Хаунган, который находится в 80-ти километрах от города Ухань.

Отмечается, что оба города находятся на берегах реки Янцзи.

Население города Хуанган составляет 7,5 миллионов людей.

На данный момент местные власти распорядились закрыть развлекательные центры скопления людей наподобие кинотеатров и интернет-клубов.

Напомним, что ранее власти распорядились перекрыть все пути дорожного и авиасообщения в город Ухань.

Напомним, что количество жертв китайского нетипичного коронавируса возросло до 17.