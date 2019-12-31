30 декабря в Китае запустили первый автономный скоростной поезд G8811, который разгоняется до 350 км/ч.

Об этом сообщает местное издание Xinhua.

Презентация поезда состоялась в рамках открытия железной дороги, посвященной подготовке к Олимпийским играм 2022.

В сообщении сказано, что поезд G8811 может автоматически запускаться и останавливаться, открывать и закрывать двери, а также предотвращать аварийные ситуации. В поезд есть сигнал 5G, а также возможность для беспроводной зарядки телефонов.

Также в поезде есть площадка для сноубордистов и лыжников, которые будут участвовать в Олимпиаде.

Новая железнодорожная линия соединяет два города – Пекин и Чжанцзякоу. Добраться из города в город можно будет за 47 минут вместо трех часов, как было раньше.

На железнодорожном пути длиной 174 км есть десять станций. Чтобы поезда могли ехать через живописные места, было построено несколько подземных туннелей. Строительство длилось около четырех лет.