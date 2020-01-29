Об этом сообщает издание CNET.
Такая возможность будет действительна в течение “чрезвычайного периода” – до завершения смертоносной вспышки вируса 2019-nCoV.
Решение компании продиктовано желанием снизить риск передачи инфекции. Так, в Tesla считают, что возможность бесплатной подзарядки позволит владельцам электромобилей меньше пользоваться общественным транспортом.
Уведомление о том, что зарядка стала бесплатной, выводится на экран электромобилей Tesla в Китае.
“Чтобы облегчить ваше путешествие во время вспышки эпидемии, отныне мы даем доступ к бесплатной подзарядке для всех транспортных средств Tesla до тех пор, пока эпидемия не прекратится. Мы надеемся, что в этот чрезвычайный период вы сможете при необходимости эффективно пополнять электроэнергию и беспрепятственно пользоваться автомобилем”, – говорится в уведомлении на китайском языке, которое цитирует издание Electrek.
Когда зарядка снова станет платной, автопроизводитель обязательно сообщит об этом клиентам.
Стоит отметить, что это не первый раз, когда компания Tesla прибегает к подобным мерам в чрезвычайных ситуациях. Например, ранее бесплатная зарядка предоставлялась в регионах, где бушевали ураганы и лесные пожары.
Также компания отменяла программные ограничения аккумуляторов, за счет чего увеличивался пробег без подзарядки.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.
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