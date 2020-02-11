На территории материкового Китая жертвами коронавируса стали более тысячи человек.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Вирус 2019-nCoV заразил более 43 090 человек, а число смертей составляет 1 016 человек. В самом Китае число зараженных составляет 42 638 человек.

Согласно последним подсчетам Национальной комиссии здравоохранения Китая в полночь по местному времени было зарегистрировано 7 333 серьезных случая, а 3 996 человек были выписаны.

За пределами Китая вирус зарегистрирован в 24 странах.

Ранее министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что Министерство здравоохранения Украины проверяет состояние здоровья пяти человек с подозрением на коронавирус.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

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