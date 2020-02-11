Об этом сообщает телеканал CNN.
Вирус 2019-nCoV заразил более 43 090 человек, а число смертей составляет 1 016 человек. В самом Китае число зараженных составляет 42 638 человек.
Согласно последним подсчетам Национальной комиссии здравоохранения Китая в полночь по местному времени было зарегистрировано 7 333 серьезных случая, а 3 996 человек были выписаны.
За пределами Китая вирус зарегистрирован в 24 странах.
Ранее министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что Министерство здравоохранения Украины проверяет состояние здоровья пяти человек с подозрением на коронавирус.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.
Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.
- Из-за быстрого распространения коронавируса в Китае, в частности в провинции Хубэй, украинцев, которые просили об эвакуации, перевезут в Киев.
- Министр охраны здоровья Зоряна Скалецкая рассказала, каким должен быть алгоритм действий человека, который подозревает, что мог заразиться новым коронавирусом.
- По состоянию на 11 февраля, вследствие распространения коронавируса 2019-nCoV из Китая, заражены 42 тысячи 638 человек. За сутки в КНР умерли 106 местных жителей, 3996 человек выздоровели и были выписаны из больниц.