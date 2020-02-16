Об этом сообщает агентство Reuters.

Так, было решено ограничить движение транспорта на территории провинции. По мнению властей, это поможет остановить распространение вируса.

“Меры профилактики и контроля над эпидемией в нашей провинции вступили в решающую стадию, но ситуация по-прежнему очень серьезная. Для того, чтобы эффективно изолировать источник вируса, прервать пути его передачи и сдержать распространение болезни, принято решение усилить меры профилактики и контроля”, — говорится в заявлении властей, которое обнародовало агентство Xinhua.

Так, принято решение “всесторонне усилить контроль за дорожным движением в каждом городе”: в частности, “принять временные меры для сокращения поездок на автомобиле”.

Передвижение разрешено пожарным и аварийным автомобилям, авто скорой помощи и полиции, а также служебным машинам и общественному транспорту.

Особый режим передвижения вводится и для граждан. Жителям провинции рекомендовано оставаться дома и покидать жилье только в случае чрезвычайной ситуации.

“Все жители должны сознательно соблюдать правила профилактики и борьбы с эпидемиями. Нужно строго придерживаться ношения масок в общественных местах, не выходить на улицу без необходимости, воздерживаться от участия в коллективных мероприятиях”, — говорится в рекомендациях властей.

В случае выявления симптомов коронавируса жители провинции Хубэй должны немедленно обратиться за медицинской помощью.

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