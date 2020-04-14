Народные депутаты от фракции "Европейская солидарность" и "Слуга народа" стали лидерами по посещаемости внеочередных заседаний Верховной Рады во время карантина.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины в Facebook.

“Самые высокие показатели посещения у “Европейской солидарности”, 90% депутатов которой регулярно приходили на заседания Рады. Они стали лидерами по посещаемости в каждый из дней, когда проходили внеочередные заседания. На втором месте – “Слуга народа”. В среднем 86% депутатов монобольшинства появлялись на заседаниях Рады”, – говорится в сообщении.

Третий результат у фракции “Голос” – 75% депутатов фракции посещали внеочередные заседания Рады во время карантина.

Посредственные показатели у группы “Доверие” (как правило, 69% депутатов группы были зарегистрированы), внефракционных (65%) и “Оппозиционной платформы – За жизнь” (63%).

Самые низкие результаты – у ВО “Батьківщина” (51%) и группы “За будущее” (42%).

“Следует отметить, что ряд депутатов пропускали заседания Рады по объективным причинам, связанным с ситуацией с коронавирусом. Так, часть депутатов не посещала заседания, поскольку ранее они находились за границей, еще у части обнаружили коронавирус. При этом общие показатели посещения не слишком отличались от тех, как депутаты обычно посещают Раду. Так, во время 2 сессии Рады (сентябрь-январь) в среднем Раду посещали 348 народных депутатов, во время карантина – 328”, – отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

По данным КИУ, всего с момента объявления карантина 11 марта состоялось шесть внеочередных пленарных заседаний ВР.

В среднем на них было зарегистрировано 328 народных депутатов. То есть, около 100 политиков не посещали заседания Рады во время карантина.

Ранее сообщалось, что в Украине пик заболеваемости коронавирусом ожидается 17 апреля, а из карантина страна может начать выходить с 24 апреля.

В Украине зафиксировано 3372 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки было подтверждено 270 новых случаев.