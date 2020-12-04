Об этом заявила директор Департамента образования и науки Елена Фиданян в комментарии “Громадському радио“.
По словам чиновницы, рассматривается два варианта развития событий во время локдауна.
“Если мы зайдем в локдаун, который предположительно продлится до 23 января, то все учебные заведения закроются. Так, если каникулы завершатся 11 января, то первую неделю обучения начнется дистанционно”, – рассказала чиновница.
В КГГА отметили, что основательно подготовились к восстановлению обучение после длительного карантина. В киевских школах ситуацию с коронавирусом контролируют и проверяют учебные заведения ежедневно.
Во втором полугодии больше внимания уделят именно выпускникам, в конце года они должны сдавать ВНО.
Что касается новогодних мероприятий, то их не будут запрещать, но рекомендуют проводить в рамках одного коллектива без родителей и учеников других классов.
После праздника актовый зал необходимо продезинфицировать и проветрить.
Департамент обратился с открытым письмом к родителям и попросил их не настаивать на проведении новогодних мероприятий в школе. Фиданян отметила, что инициаторами таких активностей чаще является именно родители.
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