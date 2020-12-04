В январе 2021 года Кабмин планирует ввести повторный локдаун в связи со стремительным распространением коронавируса. Очевидно, что школьники снова будут учиться дистанционно. Впрочем школы столицы готовы к изменениям в работе во время локдауна.

Об этом заявила директор Департамента образования и науки Елена Фиданян в комментарии “Громадському радио“.

По словам чиновницы, рассматривается два варианта развития событий во время локдауна.

“Если мы зайдем в локдаун, который предположительно продлится до 23 января, то все учебные заведения закроются. Так, если каникулы завершатся 11 января, то первую неделю обучения начнется дистанционно”, – рассказала чиновница.

В КГГА отметили, что основательно подготовились к восстановлению обучение после длительного карантина. В киевских школах ситуацию с коронавирусом контролируют и проверяют учебные заведения ежедневно.

Во втором полугодии больше внимания уделят именно выпускникам, в конце года они должны сдавать ВНО.

Что касается новогодних мероприятий, то их не будут запрещать, но рекомендуют проводить в рамках одного коллектива без родителей и учеников других классов.

После праздника актовый зал необходимо продезинфицировать и проветрить.

Департамент обратился с открытым письмом к родителям и попросил их не настаивать на проведении новогодних мероприятий в школе. Фиданян отметила, что инициаторами таких активностей чаще является именно родители.