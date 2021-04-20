Про це повідомляє пресслужба КМДА.

“Наприкінці березня-початку квітня у столиці спостерігалися надзвичайно високі показники захворюваності на коронавірус, госпіталізації хворих та їх смертності. Ми мали найбільше навантаження на заклади охорони здоров’я та медперсонал за весь час пандемії. За таких умов ми були вимушені піти на запровадження жорстких карантинних обмежень, які наразі вже дають результат: протягом останнього тижня кількість нових випадків дещо зменшилася. Але ми говоримо про це з великою обережністю”, – зазначила Старостенко.

Заступниця голови КМДА нагадала, що хворих на коронавірус у столиці сьогодні приймають 38 закладів охорони здоров’я, із них 27 – комунальні.

“Усього розгорнуто 6558 ліжок для надання медичної допомоги хворим на COVID-19, а за останній місяць кількість ліжок за рахунок комунальних закладів збільшено на понад тисячу. Сьогодні деякі опорні лікарні залишаються перезавантаженими. Тож ми маємо бути дуже обережними в наших прогнозах. І давайте не забувати, що ситуація із захворюваністю сьогодні залежить від того, наскільки кожен із нас відповідально та свідомо дотримується правил карантину”, – наголосила Ганна Старостенко.