В Северной Корее (КНДР) призвали граждан не покидать помещения, поскольку сезонный поток "желтой пыли из Китая" якобы может принести в страну коронавирус COVID-19.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Соответствующая информация была распространена в государственных СМИ КНДР.

“Поскольку новая коронавирусная инфекция продолжает распространяться по всему миру, необходимость бороться с желтой пылью и принимать тщательные меры становится все более критической”, — говорилось в публикации официальной партийной газеты Северной Кореи “Rodong Sinmun”.

На государственном телевидении КНДР заявили, что желтая пыль якобы может вмещать тяжелые металлы и патогены микроорганизмов, в частности вирусов. Граждан призвали воздержаться от активных мероприятий на свежем воздухе и следовать указаниям по профилактике при выходе на улицу (в частности, носить маски).

“Люди должны обращать внимание на личную гигиену после возвращения с улицы. Кроме того, рабочие должны избегать строительных работ на открытом воздухе даже на местах реконструкции”, — говорилось в новостях на телевидении.

Как сообщает агентство ВВС, в четверг после объявления предупреждения улицы столицы КНДР Пхеньяна были практически пустыми.

Желтая пыль – это песок из пустыни Гоби, которая находится на территории Монголии и Китая. В определенное время года пыль и песок из пустыни в результате пылевых бурь поднимаются в виде плотных облаков. Эти облака переносятся ветрами над Китаем, Северной и Южной Кореей и Японией.

Как отмечает Reuters, утверждения, что COVID-19 может распространиться на КНДР из пустыни Гоби, расположенной на расстоянии 1900 км от страны, безосновательны. Так, общепринятой социальной дистанцией считаются 2 метра. Хотя американские Центры по контролю и профилактике заболеваний заявляли, что капли, содержащие вирус, могут иногда задерживаться в воздухе часами.

Агентство напоминает, что КНДР не предоставляет информацию о статистике заболеваемости COVID-19.