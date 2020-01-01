Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его страна не намерена продлевать мораторий на испытания ядерного оружия в 2020 году.

Об этом сообщает The New York Times

Глава КНДР заявил, что его страна больше “не чувствует моральных обязательств по мораторию на испытания ядерного оружия и далеко идущих баллистических ракет”.

По его словам, скоро в КНДР представят миру новое стратегическое оружие.

Ранее Ким Чен Ын заявлял о том, что на протяжении двух лет не будут проводится ядерные испытания.

Такое заявление он сделал на фоне отмены санкций со стороны США.

Политик сказал, что его страна “перейдет к шокирующим фактическим действиям”, которые заставят Соединенные Штаты “заплатить за страдания наших людей”. Он отметил, что “гангстерские действия” Вашингтона препятствуют экономическому росту КНДР.