Об этом сообщает The New York Times
Глава КНДР заявил, что его страна больше “не чувствует моральных обязательств по мораторию на испытания ядерного оружия и далеко идущих баллистических ракет”.
По его словам, скоро в КНДР представят миру новое стратегическое оружие.
Ранее Ким Чен Ын заявлял о том, что на протяжении двух лет не будут проводится ядерные испытания.
Такое заявление он сделал на фоне отмены санкций со стороны США.
Политик сказал, что его страна “перейдет к шокирующим фактическим действиям”, которые заставят Соединенные Штаты “заплатить за страдания наших людей”. Он отметил, что “гангстерские действия” Вашингтона препятствуют экономическому росту КНДР.
- Ранее лидер Северокорейской народной республики Ким Чен Ын заявил, что продолжает поддерживать тесные доверительные отношения с американским президентом Дональдом Трампом.
- В начале октября Северная Корея провела очередной запуск своих ракет в сторону Японского моря после того, как было заявлено о переговорах с США о денуклеаризации.
- Предыдущие переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына прошли в конце февраля 2019 года в столице Вьетнама Ханое и завершились без подписания какого-либо соглашения.