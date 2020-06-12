Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Уточняется, что полицейские получили сообщение о конфликте, который возник между местными жителями в селе Княжичи.

“Конфликт между односельчанами возник на почве поведения малолетних детей. Во время инцидента отец ребенка совершил выстрелы в сторону своего соседа. Пострадавшим оказался депутат Броварского районного совета, у него ранение нижних конечностей”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что у стрелка было изъято газовое оружие, переделанное в травматическое. Данное оружие было направлено на проведение экспертизы.

“По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса. Следователи выдали потерпевшему постановление на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления степени полученных телесных повреждений”, – говорится в сообщении.