Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Уточняется, что полицейские получили сообщение о конфликте, который возник между местными жителями в селе Княжичи.
“Конфликт между односельчанами возник на почве поведения малолетних детей. Во время инцидента отец ребенка совершил выстрелы в сторону своего соседа. Пострадавшим оказался депутат Броварского районного совета, у него ранение нижних конечностей”, – сказано в сообщении.
Отмечается, что у стрелка было изъято газовое оружие, переделанное в травматическое. Данное оружие было направлено на проведение экспертизы.
“По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса. Следователи выдали потерпевшему постановление на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления степени полученных телесных повреждений”, – говорится в сообщении.
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