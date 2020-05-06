В Колумбии продлили на две недели карантинные ограничения, связанные с эпидемией коронавируса, с некоторыми послаблениями. В частности, детям разрешили трижды в неделю гулять на улице по 30 минут.

Об этом сообщает Reuters.

Президент Колумбии Иван Дуке заявил, что обязательный карантин в стране будет продлен еще на две недели.

В стране карантин до этого продлевали уже дважды. В период с 11 по 25 мая в стране расширят обязательную превентивную изоляцию.

В Колумбии с 11 мая планируют возобновить работу промышленных секторов, а также продажи автомобилей. Также разрешат работу производства и строительного сектора.

“Мы также собираемся начать предпринимать шаги по активизации розничной торговли, у которой будут уровни ответственности, которая будет придерживаться протоколов”, – сказал Дуке.

Отдельные муниципалитеты, где не будут фиксировать новые случаи коронавируса, будут еще больше отменять меры карантина.

При этом, в стране не планируют возобновлять работу баров, клубов, ресторанов. Также запрещены массовые мероприятия.

Еще одно из послаблений – разрешено выходить на улицу детям в возрасте от 6 до 17 лет трижды в неделю в течение 30 минут. При этом, дети до 14 лет должны гулять на улице только в сопровождении взрослых, который не входит в группу высокого риска.

На сегодняшний день в Колумбии зарегистрировано более 8600 подтвержденных случаев заболевания, среди которых 378 смертельных случаев.

Общенациональный карантин в стране введен 24 марта.