Об этом сообщает агентство Reuters.
Вместе с ним к команде присоединились высокопоставленные чиновники, которые работали при президенте Бараке Обаме. В частности, в команду вошли губернатор Нью-Мексико Мишель Лухан Гришэм, бывший экономический советник Обамы Джеффри Зиентс, представитель Луизианы Седрик Ричмонд и его советник по кампании Анита Данн.
Соратник Байдена Тед Кайфман отмечает, что собранные Байденом союзники должны помочь ему решить насущные задачи, которые стоят перед страной. В частности, речь идеи о кризисе в системе здравоохранения и экономике США.
- 25 августа во время съезда Республиканская партия официально утвердила своим единым кандидатом на выборах президента 2020 года Дональда Трампа.
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