Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Пит Буттиджич вошел в расширенную команду переходного периода Белого дома и консультационный совет Джо Байдена.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Вместе с ним к команде присоединились высокопоставленные чиновники, которые работали при президенте Бараке Обаме. В частности, в команду вошли губернатор Нью-Мексико Мишель Лухан Гришэм, бывший экономический советник Обамы Джеффри Зиентс, представитель Луизианы Седрик Ричмонд и его советник по кампании Анита Данн.

Соратник Байдена Тед Кайфман отмечает, что собранные Байденом союзники должны помочь ему решить насущные задачи, которые стоят перед страной. В частности, речь идеи о кризисе в системе здравоохранения и экономике США.