Американская биотехнологическая компания Moderna Inc ожидает, что иммунитет, полученный от ее вакцины от коронавируса, будет защищать и от вариантов COVID-19, которые фиксируются в Великобритании.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В компании уточнили, что планируют провести тестирование, чтобы подтвердить активность вакцины против любого штамма COVID-19.

“Мы уже протестировали сыворотки животных и людей, вакцинированных вакциной Moderna, против ряда предыдущих вариантов вируса SARS-CoV-2, которые появились после первой вспышки пандемии, и обнаружили, что наша вакцина остается столь же эффективной”, – подчеркнули в компании.

Однако Moderna в ближайшие недели проведет дополнительные испытания вакцины, чтобы подтвердить ее эффективность против новых штаммов. В компании ожидают, что эффективность вакцины сохранится и против них.

“Основываясь на имеющихся на сегодняшний день данных, Moderna ожидает, что иммунитет, вызванный нашей вакциной от COVID-19, будет защищать от разновидностей вируса SARS-CoV-2, недавно зафиксированных в Великобритании. В ближайшие недели мы проведем дополнительные испытания вакцины, чтобы подтвердить это ожидание”, – отметили в компании.

Как известно, на прошлой неделе в Великобритании заявили о распространении нового штамма коронавируса COVID-19. Отмечалось, что он распространяется быстрее своей предыдущей версии. При этом ученые не считают, что он более смертелен. В недавнем заявлении премьер-министр Британии Борис Джонсон отметил со ссылкой на научных советников, что новый штамм может быть на 70% заразнее прежнего. Пока нет доказательств, что новый штамм будет устойчив к вакцинам.

После этого заявления ряд стран Европы временно приостановили сообщение с Великобританией.

Новый штамм коронавируса COVID-19 вызвал неистовую панику среди жителей самой Великобритании. Люди массово бросились в продуктовые магазины и опустошили полки.