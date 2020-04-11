В Демократической Республике Конго зафиксировали новый случай заражения вирусом Эбола спустя более месяца после того, как медики вылечили последнюю пациентку.

Об этом сообщили на сайте Всемирной организации охраны здоровья.

Как сообщалось ранее, 3 марта из медицинского центра в городе Бени (Демократическая Республика Конго, Африка) была выписана последняя пациентка, больная вирусом Эбола.

5 марта местные врачи отпраздновали выздоровление пациентки от Эболы.

Ожидалось, что спустя 42 дня (15 апреля) после завершения лечения последней пациентки будет объявлено об окончании эпидемии Эболы.

Но о новом случае заражения стало известно 10 апреля.

Гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что заразился житель города Бени.

“Хотя мы не рады этому, но мы этого ждали. Именно по этой причине мы держали группы реагирования в Бени и других районах высокого риска”, – сказал он.

Теперь медики пытаются установить всех лиц, контактировавших с заболевшим, и предложить им вакцинацию.

Чрезвычайный комитет ВООЗ соберется на следующей неделе, чтобы пересмотреть свои рекомендации в свете новой информации.

Стоит напомнить, что последняя вспышка Эболы была объявленная 1 августа 2018 года.